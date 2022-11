Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 novembre 2022)DEL 16 NOVEMBREORE 15:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO COCE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIA TOGLIATTI A RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI TRIGORIA E POMEZIA DIREZIONE LATINA SULLA SALARIA CODE PER LAVORI TRA PASSO CORESE E COLLE SANPIETRO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI SERALI A CURA DI ASTRAL: IL CANTIERE HA SUPERATO LA STAZIONE DI ACILIA ARRIVANDO AL KM 16 E 700 CIRCA. DA FEDERICO ASCANI ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral