Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2022 ore 11 | 30

(Di mercoledì 16 novembre 2022)16 NOVEMBREORE 935 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BUON MARTEDI’ 15 NOVEMBRE DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITW CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA DIREZIONE GRANDE RASCCORDO ANULARE MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI ID MARCIA PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA GENIO CIVILE ED APRILIA DIREZIONESULLA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA ...