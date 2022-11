Verstappen fa saltare la testa di Perez? Dopo il Brasile | terremoto-Red Bull

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L'incidente di Montecarlo che gli ha impedito di migliorarsi, la mancata scia in Francia da parte di Sergio Pérez. Il mancato aiuto nelle qualifiche a Spa, e il sesto posto non concesso in. In casa Red, volano gli stracci tra i due piloti tesserati da Milton Keynes. Una frattura difficilmente sanabile, e quello accaduto a Interlagos ha fatto deflagrare uno scontro interno del quale in realtà erano finora a conoscenza solo i protagonisti diretti, ovvero i due piloti, il team principal Chris Horner e il resto dei vertici del team. Da grandi alleati nel 2021, con la storica difesa di Pérez su Hamilton ad Abu Dhabi, al grande gelo di quest'anno. E proprioha voluto far pagare gli errori di Montecarlo e Francia al suo compagno di scuderia. Ferrari, rapporto tra piloti diverso da quello della Red ...

