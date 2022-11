Verso la Luna anche il satellite italiano Argomoon Parla Avino Argotec

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 novembre 2022) A bordo di Artemis 1, direzione(qui tutte le informazioni sul lancio), sta volandoil microsat dell’Agenzia spaziale italiana (Asi),, realizzato dall’azienda torinese, l’unicoeuropeo a partire con la missione. L’obiettivo di, un microsat 6U con una massa di appena 15 chilogrammi e la dimensione di una valigetta 24 ore (20x30x10 centimetri), sarà quello di fornire immagini a conferma della corretta esecuzione delle operazioni del vettore americano Space launch system (Sls) che sta portando in orbita cisre la capsula Orion. Lo Sls non sarà in grado di comunicare con la Terra al momento del rilascio dei vari microsat presenti a bordo, per questo entrerà in gioco. Il piccolo ...