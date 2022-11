Verbania a piedi | tra paradisi naturali e cultura millenaria | cosa visitare

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Panorami mozzafiato e sentieri percorribili anche in autunno inoltrato fanno del Verbano una meta perfetta per gli amanti delle escursioni all’aria aperta– Sulla sponda occidentale del Lago Maggiore, incastonata in un romantico paesaggio collinare,si estende fino al Monte Rosso, situato alle spalle del Golfo Borromeo. La città offre una ricchezza unica di panorami e ambienti in cui immergersi, perfetta per tutti i viaggiatori che amano godersi la vita all’aria aperta, che sia a ritmo lento o che prediligano percorsi più impegnativi. Lungo la Riva piemontese del Lago Maggiore compresa nel comune diospita l’affascinante Riserva Naturale Speciale del Fondo Toce, istituita nel 1990. I canneti di questa zona sono annoverati tra gli ultimi esempi di zona umida nella parte orientale della Regione. L’eccezionale ...