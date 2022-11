Ventriloquo di Salvini La Malpezzi insulta Piantedosi | com' è ridotta

ilmessaggero.it

Per l'esponente dem ' Piantedosi è ildi' e 'il governo, per ragioni identitarie e di consenso, ha ingaggiato un inutile braccio di ferro che ha indebolito il nostro Paese in Ue. ...Roma 16 novembre 2022 "Piantedosidi. Questo Governo non ha una vera politica di gestione dell'immigrazione, con la propaganda non si governa" Così Simona Malpezzi Capogruppo del Partito Democratico al Senato a ... Malpezzi (Pd): “Piantedosi ventriloquo di Salvini” “Presenza delle loro navi fattore di attrazione per i flussi”. Importanti anche “per le organizzazioni criminali”. Malpezzi: “E’ il ventriloquo di Salvini” ...Malpezzi (Pd) contro il governo Meloni sulla questioni migranti: «Il Ministro Piantedosi doveva rappresentare la quota di alto profilo di questo governo, in realtà è il ventriloquo di Salvini».