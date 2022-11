Valerio Scanu | “Sono stato male | mi hanno tolto mezzo polmone”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – Il cantanteha parlato oggi per la prima volta della malattia che lo ha colpito nel 2020. La rivelazione, mentre era ospite nello studio di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai1. Commentando il video, divenuto virale sui social della proposta di matrimonio al proprio compagno Luigi e raccontando il momento felice che sta vivendo in questa fase della sua vita, non ha nascosto alcuni momenti difficili che ha dovuto superare: oltre alla scomparsa del papà per Covid, ha rivelato di aver avuto un tumore ai polmoni nel 2020, proprio durante la pandemia. “Quel periodo che, miasportato, un po’ ho schermato la mia famiglia minimizzando, non volevo che nessuno venisse, e un po’ ...