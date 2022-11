Valentini | ' ' Sarebbe bello che il Napoli venisse preso come modello dall' Italia' '

(Di mercoledì 16 novembre 2022): ''Mancini sta mixando tra giovani e senatori, ma è una Nazionale che ha ancora alcuni elementi davvero acerbi'' A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello, ex direttore generale FIGC. Queste le sue parole: "che ildi Mancini, sia per gioco che per entusiasmo. Quindi, perché no? Poi bisogna essere onesti: nulla potrà mai consolare la seconda assenza al Mondiale. -afferma- Ora Mancini sta ripartendo, ha tutte le qualità per far rinascere ancora una volta questa Nazionale. Speriamo che venga fuori un po' di entusiasmo già da queste amichevoli con Albania e ...

AreaNapoli.it

davvero un segno di inclusione compiuta". Il periodo scelto per la consegna, infine, non è ... Beatrice Draghici, Lorenzoe il giovanissimo braidese Lorenzo Politanò. Sponsorizzatodavvero un segno di inclusione compiuta". Il periodo scelto per la consegna, infine, non è ... Beatrice Draghici, Lorenzoe il giovanissimo braidese Lorenzo Politanò. c.s. Valentini: 'Bisogna dire la verità sull'Italia. Mancini prenda il Napoli come modello' Valentini: “Che bello se il Napoli venisse preso come modello dall’Italia di Mancini! Scandalo D’Onofrio e intercettazioni Malagò Parte della classe dirigente sta dimostrando di non meritare fiducia” ...Antonello Valentini, ex direttore generale FIGC, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show. Queste le sue parole: "Sarebbe bello che il Napoli venisse preso come modello ...