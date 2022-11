Valentina Ferragni | un anno dopo il carcinoma al volto | I medici salvano le vite

(29 anni) un anno fa era alle prese con un carcinoma basocellulare sul volto. Ha subito un intervento ...La più piccola delle sorellericorda l'operazione per il carcinoma sulla fronte dello scorso anno per sensibilizzare le persone a fare ...L'imprenditore e influencer ha condiviso con i suoi 4,5 milioni di follower le fasi della malattia e l'intervento chirurgico: "Ecco come ...Valentina Ferragni, un anno dopo il tumore. A 28 anni, la sorella di Chiara Ferragni ha scoperto di avere un carcinoma basocelluare, un tumore che inizialmente appariva come ...