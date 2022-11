Valentina Ferragni | le critiche senza pietà alla foto | «Sei dimagrita troppo» E lei risponde così

(Di mercoledì 16 novembre 2022)vittima di bodyshaming. La sorella minore di Chiarasi è ritrovata nel mirino dei social per aver pubblicato unasu Instagram in cui, a giudicare dai...

Oggi, a distanza di un anno dalla diagnosi e dall'intervento,ha ricordato quel periodo difficile con un lungo post su Instagram che è insieme una riflessione sulla malattia ma ...criticata per essere dimagrita. Sui social la replica della sorella di Chiara.in questi giorni sembra sia stata al centro del gossip, ma per quale motivo ...Chiara Ferragni è finita di nuovo nell'occhio del ciclone per un video sui social che vede protagonista suo figlio Leone.Valentina Ferragni criticata per essere dimagrita. Sui social la replica della sorella di Chiara. Valentina Ferragni in questi giorni sembra sia stata al centro del gossip, ma per quale motivo Sappia ...