Usa tra passato e futuro | Trump candidato per la terza volta alla Casa Bianca

L'INDIPENDENTE

- 'Il ritorno dell'America comincia oggi' lo slogan scelto. Ma i poteri forti della finanza americana punteranno su candidati più giovani. Trump non avrà al suo fianco neanche la figlia IvankaUn po' di sollievo è arrivato dai datiche hanno mostrato che i prezzi al consumo sono ...i titoli con la migliore performance, Leonardo che guadagna 2,1 punti, mentregli energetici spicca ... Prove di dialogo tra Usa e Russia, Zelensky lavora al sabotaggio All'indomani della giornata più pericolosa dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, con la caduta di un missile in territorio polacco che ha causato la morte di ...C’è ancora tempo per lasciarsi coinvolgere dalla mobilità elettrica, specie in questi giorni: grazie alle promozioni del Black Friday, Fiido sta scontando diverse biciclette elettriche che vanno ad ac ...