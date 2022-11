Usa | ok del Senato alle nozze gay | votano sì anche 12 repubblicani

Se per Zelensky la Russia ha voluto mandare un messaggio al summitG20, Mosca insiste nel dire ... Lloyd Austin Segretario alla DifesaSecondo indiscrezioni, l'Ucraina avrebbe riferito all'...Il comunicato diretto alla Nazionale americanamessi in guardia verso Qatar 2022 dal messaggio ... Proteste, assembramenti, critiche al governoQatar, proselitismo religioso, professione di ...NEW YORK - Il "Trump Project" è partito. Non la ridiscesa in campo, annunciata martedì dall'ex presidente, che dal palco di Mar-a-Lago ha esaltato i suoi anni alla Casa Bianca, "epoca d'oro d'America" ...“È bello essere qui, è bello vedere la gioia che proviene dai vostri occhi, è bello stare in mezzo a voi, in questo luogo dove ancora batte il cuore della città di Acri e della Calabria”, queste le pa ...