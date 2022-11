USA e Cina | inizia il disgelo ma non su Taiwan

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il tanto atteso incontro, il primo da quando Joe Biden è presidente, tra il leader di Washington e Xi Jinping si è concluso a Bali, poco prima del G20, sugellando una ritrovata collaborazione tra le parti. Prima del faccia a faccia, tra i due, c’erano stati solo scambi telefonici o comunque digitali, di sicuro sedi inidonee per risolvere tante controversie lasciate in sospeso. I temi caldi del confronto tra Usa ePhotograph by Saul Loeb / Getty “È semplicemente fantastico vederti”, così avrebbe esordito Biden rompendo il ghiaccio di un dialogo che invece poneva il focus su argomenti ben meno conciliatori: questione ucraina,, diritti umani ed economia, praticamente quattro discorsi consequenziali e di certo interconnessi. I due leader hanno dimostrato, dalle reciproche maestranze innanzi alle bandiere cinesi e statunitensi, d’esser ...

