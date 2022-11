Usa | Donald Trump si candida alle presidenziali del 2024

(Di mercoledì 16 novembre 2022) MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) –si ri. L'ex presidente ha annunciato l'intenzione di ripresentarsi alla guida della Casa Bianca in occasione delledel. “Per rendere l'America di nuovo grande e gloriosa, annuncio la miatura a presidente degli Stati Uniti”, ha dettodavanti a una folla riunita a Mar-a-Lago, la sua tenuta sul lungomare in Florida. Circondato daati, consiglieri e influencer,ha spiegato che “questa non sarà la mia campagna, questa sarà la nostra campagna tutti insieme”. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

... non ci arrenderemo fino a quando non avremo raggiunto i nostri obiettivi più alti e reso il nostro paese più grande di quanto sia mai stato", ha promesso agli americani l'ex presidente..., Trump: 'Sconfitta del 2020 Colpa delle interferenze cinesi'Trump torna ufficialmente in corsa per la Casa Bianca nel 2024 . L'atteso annuncio ufficiale è arrivato, nonostante il voto di ...Ci risiamo. L’ex Presidente Donald J. Trump, dopo averlo preannunciato per mesi, ha deciso di fare il grande passo ed annunciare ufficialmente la sua ricandidatura alla presidenza nel 2024. La ...no dell’America comincia oggi“, ha esordito, prima di vantare i propri successi e di incolpare Joe Biden per un Paese "in declino” ...