Usa | Biden | Trump ha fatto fallire America

, elezioni midterm:, è ora di difendere la democrazia "È giunto il momento per voi di difendere la democrazia", ha esortato in Maryland il presidente degli Stati Uniti,... Qualità della vita,...G20,e Xi Jinping: Niente atomica in Ucraina Vertice tra il presidentee quello cinese alla vigilia dell'apertura del summit del G20 a Bali, in Indonesia. I leader... Bando Ragusa: restauro ...Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, parlando a Bali al termine del vertice G7-Nato convocato d'urgenza per analizzare la situazione della guerra in Ucraina. È totalmente inconcepibile" che "in un ...Il G19 di Bali resterà nella storia non tanto per le tre ore di bilaterale Cina-Usa (fatto comunque assai rilevante) quanto piuttosto per ...