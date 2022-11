Una gieffina al GFVip positiva al Covid? Daniele Dal Moro lo rivela ai coinquilini 

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Unaalal? Il concorrenteDalspiazza con unazione ai coinquilini in Casa. Ecco cosa è accadutoDalha spoilerato ai coinquilini una nuova positività aldi una. Ilsi è abbattuto nella Casa del Grande Fratello Vip per questa nuova edizione. Pochi giorni fa, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini hanno dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip dopo esser risultati positivi al. I quattro gieffini ancora oggi si trovano in isolamento, appena saranno guariti ufficialmente potranno ritornare nella Casa e proseguire la propria avventura come ...

Sempre la diretta interessata ha provocato l'ex, che ha avutoresa dei conti con Orietta Berti: 'Ha paura di confrontarsi con me'. Poi è tornata a parlare del caso Mark Caltagirone: ...... per aver chiesto a Edoardo Donnamaria: Addirittura ha fattoforte insinuazione : 'Ma si è lavata da quando è arrivata qui'. L'ex del volto di Forum criticata dalla discussa: 'Si ...L’ex gieffina ed ex naufraga 45enne lo rivela senza problemi Single dal 2021, dopo l’addio al marito Guido Bellitti, non si lascia andare nell’intimità Marina La Rosa a I Lunatici rivela che non fa se ...Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, una frase di Patrizia Rossetti ha indotto il pubblico a pensare che la gieffina stesse violando il regolamento, utilizzando un cellulare. In ...