Un tema importante come la petizione contro il cibo sintetico di Coldiretti non sarebbe da raccolta firme digitali?

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Possibili declinazioni per una piattaforma di stato che possa raccogliere ledigitalmente per referendum e proposte di legge di iniziativa popolare. Abbiamo già parlato del fatto che questo nuovo strumento statale sia stato messo online in questo mese di novembre. Una iniziativa che, tuttavia, non ha incontrato in alcun modo un risistituzionale, probabilmente figlio anche della delicata fase del passaggio di consegne tra l’esecutivo che l’ha approvata e quello che se la ritrova tra le mani. Eppure, una piattaforma funzionante per ladelle(attraverso strumentilo SPID o la Carta d’identità elettronica)stata un toccasana – ad esempio – per uno dei temi più sentiti sollevati dalla: la ...

