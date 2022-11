Un Posto al Sole Anticipazioni dal 21 al 25 novembre 2022 | Niko furioso! Vuole giustizia per Susanna

Il nome di Turicchi era stato fatto come possibile direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, che resta invece saldamente al suo. Loading... A Turicchi regia della privatizzazione Il ......sul24 Ore del 3 novembre, ed è reso spinoso dal fatto che in bilico c'è uno dei filoni cruciali del Pnrr dei Comuni, chiamato a far raggiungere all'Italia la media Ue che garantisce unal ...Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per le puntate in onda nelle prossime settimane su Rai3. Per Marina e Roberto si mette male ma un ritorno inaspettato a Napoli potrebbe sistemare ...Trama: Complice lostinazione di Renato a ostacolare i piani immobiliari di Alberto, Niko potrebbe ritrovarsi con una vicina alquanto Scomoda. Un incontro casuale e una passeggiata lungo la pittoresca ...