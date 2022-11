Un “esercito” di pattinatori nelle piazze d’Italia per dire no alla violenza sulle donne

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tutti sui pattini lungo le strade di Bari, Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Verona, Catania e Treviso. Vestiti di bianco e con un accessorio rosso. Un “” pernodi genere. E’ l’iniziativa organizzata dell’associazione culturale Dom che coinvolgerà centinaia diin diverse, da Nord a Sud. L’iniziativa è in programma nella serata del 25 novembre, giornata internazionale contro la. Alle 20 nella sede dell’associazione, a Bari, e intta streaming la troupe del film Cleo (in pre-produzione) parlerà di questa pellicola ideata da Piotr Michal Marczak,tta insieme ad Angelica Ladisa e tratta da una storia ...

