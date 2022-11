Un altro dolore per Anna Tatangelo | è morto l’amato nonno

Luce

Un amico rischia con te, soffre per il tuocome se fosse il suo. Un amico, lo guardi negli ... Anche quest'anno, in montagna, mia moglie me ne ha regalato un... Non so se ho riconosciuto ...La cantante l'ha ricordata in lacrime durante un concerto e, ora che ilè ancora vivo e destinato a non placarsi, la Tatangelo è stata costretta ad affrontare ungrave lutto che ha ... Alice Manfrini non ce l'ha fatta: raccontava su TikTok la battaglia al sarcoma di Ewing - Luce C’è un altro dolore che Anna Tatangelo deve sopportare in questo periodo già così difficile dopo la morte della mamma. E’ morto il nonno di Anna Tatangelo, è morta un’altra persona cara, amata dalla c ...La comunità di Leguigno, in provincia di Reggio Emilia, è in lutto. Enrico Bosi, bimbo di 2 anni, è morto a causa di una grave malattia genetica.