Ultime Notizie – Wanda Nara | “Ho lasciato Icardi perché non voleva che lavorassi”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 16 novembre 2022)racconta, per la prima volta, la sua verità sul divorzio dal marito Mauro. E a sorpresa rivela che la causa di rottura non sta nell’arcinoto – e già perdonato – tradimento di lui con la modella argentina China Suarez. E nemmeno nella presunta cotta di lei per il rapper argentino L-Gante: “La verità è che io ho avuto cinque figli, li ho allattati tutti, li ho cresciuti e mi sono dedicata a loro per 10 anni. Ultimamente avevo espresso a Mauro il desiderio di tornare a lavorare, e a lui non faceva piacere”, ha raccontato in un’intervista esclusiva a Vanity Fair, in edicola da oggi. “In Argentina mi continuano a proporre programmi da condurre e a me la televisione piace molto. Questo non significa trascurare i bambini: Mauro si allena due ore al giorno, il resto del tempo è a casa. Può aiutarmi lui, no? Invece a lui ...