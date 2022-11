Ultime Notizie – Ucraina | Pentagono | “Bassa probabilità di vittoria militare di Kiev”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 16 novembre 2022) "Ladi una, che includa l'espulsione dei russi da tutta l', compresa la Crimea, lache ciò accada presto non è militarmente alta". Lo ha detto il capo di stato maggiore Usa, il generale Mark Milley, in una conferenza al, aggiungendo che sarebbe invece possibile una soluzione politica, grazie alla quale i russi si ritirino. Secondo il principale consiglieredel presidente Biden, la Russia avrebbe ancora un potere di combattimento significativo all'interno dell'nonostante le battute d'arresto militari.