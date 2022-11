Ultime Notizie – Nasa ci riprova | oggi il lancio di Artemis 1 verso la Luna

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Lieve slittamento per ildella missione spaziale1 con destinazione l’orbitare. Laha appena annunciato che i team “hanno esteso la loro attesa di 30 minuti pianificata e i responsabili della missione dovrebbero fissare un nuovo orario per il”. “Le squadre die dell’Eastern Range hanno risolto un problema che ha causato una perdita di segnale da un sito radar e stanno attualmente conducendo i test necessari per garantire la comunicazione e il tracciamento del razzo e del veicolo spaziale”, ha aggiunto la. Iavviene dal centro spaziale Kennedy, in Florida, dove è pronto a decollare il gigantesco vettore Space Launch System (Sls) che porta la capsula Orion, senza uomini a bordo, intorno al nostro ...

