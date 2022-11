Ultime Notizie – Missili in Polonia | oggi vertice Nato

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il segretario generale Jens Stoltenberg presiederàund’emergenza delladopo quanto avvenuto in, al confine con l’Ucraina. Nella giornata in cui la Russia ha lanciato decine di, un razzo è caduto in territorio polacco provocando 2 morti. L’annuncio della riunione è arrivato nella serata del 15 novembre, quando laha reso nota la valutazione del ricorso all’articolo 4 dei trattati della: l’articolo prevede che un Paese membro, quando si sente minacciato, avvii consultazioni con gli altri alleati. “Ho offerto le mie condoglianze per le vittime. Lasta monitorando la situazione e gli alleati si stanno consultando da vicino. E’ importante che tutti i fatti siano accertati”, ha twittato Stoltenberg ...

