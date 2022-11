Ultime Notizie – Missili caduti in Polonia | è un S-300 | “Usato sia da Russia che Ucraina”

(Di mercoledì 16 novembre 2022)in, i frammenti potrebbero appartenere a un S-300. Si tratta di un tipo di missileper gli attacchi terra-aria sia dalle forze dellasia da quelle dell’. A questa conclusione sono arrivati, sulla base delle immagini dei frammenti di missile raccolti sulla scena dell’esplosione nel villaggio polacco sul confine con l’, esperti di Difesa interpellati dalla Bbc secondo i quali è però difficile stabilire chi abbia sparato. Mark Cancian, del think tank Csis, ritiene infatti che i frammenti possano appartenere a un S-300, un tipo di missileper gli attacchi terra-aria sia dalle forze russe che da quelle ucraine. “Non è chiaro chi l’abbia sparato”, aggiunge J Andrés Gannon, dell’ US Council on Foreign ...

Estonia: "Pronti a difendere ogni centimetro del territorio Nato" Interviene anche il ministero degli Esteri estone: 'Ledalla Polonia suscitano grande preoccupazione. Siamo in stretto ...Nuovi guai giudiziari per Natalie , al secolo Josè Alexander Vidal Silva , 50 anni, la trans brasiliana supertestimone al processo Marrazzo . Ieri mattina è stata fermata e arrestata dagli agenti del ...Saturazione dei posti letto in area non critica in aumento e 1 milione di nuovi casi Covid in Italia in 30 giorni: i dati del report di Altems.La nazionale transalpina perde l'esterno d'attacco del Lipsia a pochi giorni dall'inizio della rassegna iridata per via di un problema al ginocchio ...