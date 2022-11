Ultime Notizie – Missili caduti in Polonia | cosa prevede articolo 4 della Nato

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il portavoce del governo polacco, Piotr Muller, ha detto che, dopo le esplosioni al confine con l’Ucraina, Varsavia sta valutando se attivare l’4 dell’Alleanza Atlantica che significa che gli alleati dovranno consultarsi per ulteriori azioni. L’4 del trattatocopre uno scenario in cui uno stato membro si sente minacciato da un altro Paese o un’organizzazione terroristica. “Le parti si consulteranno ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata”, recita l’. I membri dell’Alleanza sono tenuti quindi ad avviare consultazioni su richiesta del membro che si sente minacciato, per valutare se questa minaccia esista e come contrastarla. Le decisioni dovranno essere ...

Estonia: "Pronti a difendere ogni centimetro del territorio Nato" Interviene anche il ministero degli Esteri estone: 'Ledalla Polonia suscitano grande preoccupazione. Siamo in stretto ...Di certo, l'altra conseguenza riguarda l'ulteriore rafforzamento del confine orientale della Nato. Negli ultimi 9 mesi c'è stato un progressivo irrobustimento delle difese militari nei Paesi che ...