Ultime Notizie – Missile Polonia | Nato | “Incidente causato da razzo ucraino | ma non è colpa di Kiev”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “Secondo risultati preliminari, probabilmente l’” che ha provocato ieri due morti nel villaggio di Przewodow, nellasudorientale, a pochi chilometri dal confine con l’Ucraina, “è statoda un, lanciato per proteggere il territoriodagli attacchi missilistici russi”. Così il segretario generale dellaJens Stoltenberg, in conferenza stampa al termine del Consiglio dell’Atlantico del Nord a Bruxelles. Ma l’“non èdi. La Russia porta la responsabilità ultima per questa guerra illegale”. “L’esplosione – ha continuato – si è verificata mentre la Russia lanciava una massiccia ondata di attacchi missilistici” contro il territorio ...

Quanto alla vicenda del missile caduto in Polonia - in base alleconfermate dal presidente Usa J oe Biden ai partner del G7 e della Nato e dalle autorità polacche si tratterebbe di un ...Gossip di oggi 16 novembre 2022 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 16 novembre 2022 troviamo la nascita del figlio di Zaccagni e Chiara Nasti e la possibilità che Mara Venier si sia sottoposta a chirurgia estetica. Ecco quindi gli ...Un altro ufficiale, precipitatosi subito nell'ufficio di Boyko, avrebbe poi rinvenuto il cadavere del colonnello. L'uomo è solo l'ultima figura di spicco a morire in circostanze misteriose dall'inizio ...