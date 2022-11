Ultime Notizie – Missile Polonia | fonti Usa | “Lanciato dall’Ucraina”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Secondo “un’iniziale valutazione degli Stati Uniti”, ilieri in, che ha ucciso due persone in villaggio vicino al confine ucraino è partitoanche se era di fabbricazione russa. Lo riferiscono due funzionari Usa alla Cnn, precisando che a questa valutazione si riferiva Joe Biden quando ha detto che è “improbabile” che ilsia partito dalla Russia. Questa valutazione è stata al centro della riunione di emergenza G7-Nato convocata questa mattina da Biden al margine del G20 di Bali ed sarà al centro della riunione degli ambasciatori Nato in corso a Bruxelles. Intanto la Russia ha espresso apprezzamento per la reazione “moderata e professionale” degli Usa. “E’ la prima volta da molto tempo”, si precisa dal Cremlino. Le foto del relitto trovato in ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Firenze: Sono 2.071 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 293 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.778 con test rapido. Il numero dei cont ...Il gas registra una battuta d'arresto dopo la crescita degli ultimi giorni e il Ttf, il contratto di riferimento per il gas europeo, è in calo del 2,9% a 120,5 euro al megawattora ad Amsterdam.