Ultime Notizie – Missile in Polonia | Casa Bianca | “Russia responsabile”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “Abbiamo piena fiducia nell’indagine del governo della” sull’esplosione di ieri al confine con l’Ucraina, ma, “indipendentemente dalle conclusioni, è chiaro che ilultimo di questo tragico incidente è la”. E’ quanto chiarisce in una nota il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della, parlando delcaduto ieri in territorio polacco, che ha ucciso due persone e che, secondo le prime analisi, sarebbe stato sparato dalla contraerea ucraina. “Ci congratuliamo” con le autorità polacche “per la professionalità e l’accuratezza con cui stanno conducendo l’indagine”, afferma la portavoce, sottolineando che “rimarremo in stretto contatto con loro, poiché stiamo ancora raccogliendo informazioni”. Secondo Adrienne Watson, “non abbiamo visto ...

RomaDailyNews

Speciale Ecomondo, alla Fiera di Rimini la 25 esima edizione LENon ci sono solamente rimborsi su alcuni TV da MediaWorld . Infatti, la nota catena sta cogliendo l'occasione del periodo del Black Friday 2022 per lanciare parecchie promozioni. Tra queste troviamo ... Ultime Notizie Roma del 16-11-2022 ore 19:10 - RomaDailyNews NEW YORK - Il "Trump Project" è partito. Non la ridiscesa in campo, annunciata martedì dall'ex presidente, che dal palco di Mar-a-Lago ha esaltato i suoi anni alla Casa Bianca, "epoca d'oro d'America" ...Negli ultimi giorni non si parla d'altro che dell'intervista di Cristiano Ronaldo a Piers Morgan. Le sue uscite hanno causato un vero e proprio terremoto al Manchester United, e credere che erano ...