Ultime Notizie – Covid | Galli | “Sconcertato da sottosegretario Gemmato su vaccini”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “Ho seguito le dichiarazioni delalla Salute Marcellosuianti-con lo sconcerto che si ha quando persone che occupano una carica come la sua assumono posizioni che si avvicinano più alle legende metropolitane dei no vax che alla scienza“. A dirlo all’Adnkronos Salute Massimo, già direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, convito che “insinuare dubbi sul vaccino anti-, con la pandemia ancora presente, non è accettabile da parte di una persona che fa ilalla Salute: ihanno evitato dai 20 ai 30mila morti in Italia, probabilmente dai 400 ai 500 mila morti in Europa e svariati milioni nel mondo. Questo sono i”. Per ...

Borse: spread sotto controllo, rendimenti Btp in calo Ma la vera notizia riguarda il mercato obbligazionario: anche i rendimenti dei Btp , come i missili scagliati dai russi verso l'...Quanto alla vicenda del missile caduto in Polonia - in base alleconfermate dal presidente Usa J oe Biden ai partner del G7 e della Nato e dalle autorità polacche si tratterebbe di un ...Il ministero della sanità libanese ha riferito nelle ultime ore del decesso di un paziente colpito dal colera. I casi di infezione registrati in Libano sono finora 560. In Siria, dove l'epidemia si è ...(ANSA) - BALI, 16 NOV - Il ministero dell'economia e delle finanze indica come componenti del consiglio di amministrazione di Italia Trasporto Aereo S.p.a. (ITA): Antonino Turicchi presidente Fabio ...