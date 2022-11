Udinesemania – Da agosto alla sosta un percorso importante | Serie A

(Di mercoledì 16 novembre 2022) 2022-11-16 00:23:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’Udinese chiude il suo 2022 a quota 24 punti. Alzi la mano chi adavrebbe anche solo pensato che i bianconeri sarebbero arrivatiottavi in classifica, dietro soltanto alle big del campionato e davanti a Sassuolo, Torino e Fiorentina. Il cammino della squadra di mister Sottil è stato. 6 vittorie, 12 match su 15 a punti, 24 gol totali, un bottino di grande valore per un gruppo che ha ancora ampi margini di crescita. La flessione dell’ultimo mese, nella quale comunque i friulani sono riusciti a portare a casa dei punti nonostante il serbatoio fosse ormai vuoto, non segna sicuramente la fine della sorpresa inizio stagione. Il calo fisico era comprensibile, soprattutto per una ...

Calciomercato.com

Commenta per primo L' Udinese chiude il suo 2022 a quota 24 punti. Alzi la mano chi adavrebbe anche solo pensato che i bianconeri sarebbero arrivati alla sosta ottavi in classifica, dietro soltanto alle big del campionato e davanti a Sassuolo, Torino e Fiorentina. Il cammino ...Commenta per primo La vittoria risicata contro la Feralpisalò va rubricata soltanto come calcio d'oppure le va dato maggiore peso La Coppa Italia, probabilmente sottovalutata viste le due categorie che separavano i bianconeri dai propri avversari, non ha dato chissà che indicazioni in ... Udinesemania - Da agosto alla sosta un percorso importante L'Udinese chiude il suo 2022 a quota 24 punti. Alzi la mano chi ad agosto avrebbe anche solo pensato che i bianconeri sarebbero arrivati alla sosta ottavi in classifica, dietro soltanto alle big del c ...