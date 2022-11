Ucraina ultime notizie Ucraina | missile sulla Polonia | ipotesi contraerea Kiev Ambasciatori Nato riuniti

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il presidente Usa Biden ha detto a Bali che c’è un’indagine in corso per stabilire esattamente cosa è accaduto ine che gli Alleati determineranno cosa fare. Il premier polacco Morawiecki ha invitato i cittadini a mantenere la calma dopo la caduta di missili russi in territorio polacco e la morte di due persone.

L'Alleanza atlantica vuole capire bene quello che è successo, visto che l'Ucraina sta incolpando la Russia mentre le indiscrezioni sembrerebbero propendere verso un missile in dotazione all'Ucraina. "L'uso o la minaccia di uso di armi nucleari è inammissibile". E' quanto si legge nella dichiarazione finale del G20 di Bali, in Indonesia. "La risoluzione pacifica dei conflitti". Putin ora è sotto forte pressione, anche dai suoi partner strategici. I leader del G20 hanno approvato il documento finale definito dagli 'sherpa' senza ulteriori modifiche.