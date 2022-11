Ucraina | riunione urgente G7 a Bali dopo missili Polonia

(Di mercoledì 16 novembre 2022), 16 nov. (Adnkronos) - Nell'ambito del G20 in corso a, a quanto si apprende, si starebbe organizzando unadel G7 a seguito deiche hanno colpito laprovocando due morti nel villaggio polacco di Przewodov, a pochi chilometri dal confine ucraino. Allachiesta dagli Stati Uniti partecipa anche l'Unione europea con la presidente Ursula Von der Leyen, presente in Indonesia. Il summit dei Grandi della Terra, in conseguenza degli eventi, ha quindi subito uno stravolgimento dell'agenda dei lavori.

