Ucraina | capo stato maggiore Usa | ' Russia ha fallito ogni singolo obiettivo'

Agenzia ANSA

... Stoltenberg: non sono russi, ma la colpa è di Mosca 'I russi hanno fallito da un punto di vista strategico e tattico in tutta l'', ha proseguito ildi stato maggiore americano, in una ...... probabilità vittoria militaremolto bassa 'La probabilità di una vittoria militareche cacci via tutti i russi dal Paese, inclusa la Crimea, è molto bassa'. Lo ha detto ildi ... Ucraina: capo Cia incontra collega russo, monito su atomica - Ultima Ora Lo ha detto il capo di stato maggiore Usa, il generale Mark Milley, aggiungendo che la Russia ha fallito “ogni singolo” obiettivo nella sua guerra contro l’Ucraina. “I russi hanno fallito ogni singola ...La caduta di un missile in Polonia sta preoccupando il mondo e sollevando diverse domande: in che modo potrebbe giovare al capo del Cremlino Vladimir Putin un'escalation del conflitto Come va intesa ...