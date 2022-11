Ucraina | capo stato maggiore Usa | ' probabilità prossima vittoria militare Kiev non alta'

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Washington, 16 nov. (Adnkronos) - "Ladi una, che includa l'espulsione dei russi da tutta l', compresa la Crimea, lache ciò accada presto non è militarmente". Lo ha detto ildiUsa, il generale Mark Milley, in una conferenza al Pentagono, aggiungendo che sarebbe invece possibile una soluzione politica, grazie alla quale i russi si ritirino. Secondo il principale consiglieredel presidente Biden, la Russia avrebbe ancora un potere di combattimento significativo all'interno dell'nonostante le battute d'arresto militari.

Infatti ildi stato maggiore Usa Mark Milley , ha affermato: 'La probabilità di una vittoria militareche cacci via tutti i russi dal Paese, inclusa la Crimea, è molto bassa '. Meglio ...Ildi Stato dell'ha infatti ribadito ai giornalisti a Kiev di non avere dubbi sulla provenienza del razzo. " Non ho dubbi che non fosse il nostro razzo ", ha detto ai giornalisti a Kiev, ...Washington, 16 nov. (Adnkronos) - Il presidente del Joint Chiefs of Staff, il generale Mark Milley, ha tentato di parlare con il suo omologo russo, il generale Valery Gerasimov, ieri, dopo il missile.Washington, 16 nov. (Adnkronos) - "La Russia ha perso strategicamente, operativamente e tatticamente". Lo ha detto il capo di stato maggiore Usa, il generale Mark Milley, aggiungendo che la Russia ha.