Ucraina | capo stato maggiore Usa | ' ho cercato di parlare con Mosca ma senza successo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Washington, 16 nov. (Adnkronos) - Il presidente del Joint Chiefs of Staff, il generale Mark Milley, ha tentato dicon il suo omologo russo, il generale Valery Gerasimov, ieri, dopo il missile caduto in Polonia, ma i tentativi non hanno avuto. Lo ha riferito lo stesso Milley durante una conferenza stampa al Pentagono. Milley ha quindi parlato con il suo omologo ucraino, quello polacco e altri capi della difesa in Europa, ha aggiunto ildiUsa. "Il mio staff non è riuscito a mettermi in contatto con il generale Gerasimov", ha spiegato Milley. "Ho parlato con il mio omologo ucraino, il generale Zaluzhny - gli ho parlato diverse volte in effetti - anche con l'omologo polacco e molti altri (capi della difesa) in Europa", ha aggiunto.