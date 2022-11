Ucraina | Biden | ' improbabile missile sparato da Russia | ma vedremo'

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Bali, 16 nov. (Adnkronos) - "È, nelle linee della traiettoria" delcaduto in Polonia uccidendo due civile, "che sia statodalla, ma..'". Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti Joe, in un breve incontro con la stampa subito dopo il vertice del G7 e della Nato convocato d'emergenza a Bali.

... subito dopo la caduta di un missile a Przewodów , un villaggio polacco al confine con l', ... Jens Stoltenberg , e successivamente con il presidente degli Stati Uniti , Joe. Il ...G20,e Xi Jinping: Niente atomica inVertice tra il presidente Usa e quello cinese alla vigilia dell'apertura del summit del G20 a Bali, in Indonesia. I leader... Bando Ragusa: restauro ...convocato d’urgenza dal presidente Joe Biden a seguito dei missili che hanno colpito la Polonia provocando due morti nel villaggio di Przewodov, a pochi chilometri dal confine ucraino. Oltre agli ...Il G19 di Bali resterà nella storia non tanto per le tre ore di bilaterale Cina-Usa (fatto comunque assai rilevante) quanto piuttosto per ...