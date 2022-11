Twitter | l’aut aut di Musk | “Lavorate duro o vi licenzio”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – “o vi: la scelta è vostra, avete tempo per decidere fino alle 17 di domani. Chi non risponde è fuori”. E’ il testo di una mail interna, dall’oggetto inequivocabile ‘Bivio’, inviata dal nuovo proprietario diElonai dipendenti dell’azienda, ai quali concede tempo fino a domani sera per scegliere se impegnarsi in un lavoro sempre più competitivo oppure no. “Nel costruire un rivoluzionario2.0 e avere successo in un mondo sempre più competitivo, dovremo essere estremamente duri”, ha scrittonel promemoria di cui è entrato in possesso il Washington Post e citato dalla Cnn. “Questo significherà lavorare per lunghe ore ad alta intensità. Solo prestazioni eccezionali costituiranno un voto positivo”. Nel ...