Twitter | la mossa di Musk sui politici di destra censurati

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Quei delinquenti dei consoli onorari “Ti farò console nel tuo Paese. Tutti i tuoi amici saranno consoli”. Nel 2012, il trafficante d’armi ivoriano Faouzi Jaber stava cercando di attirare potenziali acquirenti di un carico di missili e granate. Rappresentava l’ala armata di Hezbollah e prometteva una scorciatoia per il mondo diplomatico. Jaber è ora in una prigione federale statunitense per aver cospirato a sostegno dei paramilitari colombiani. Dalla prigione, dice: “So come funzionano i consolati onorari, come vengono istituiti. I consoli onorari spostano droga e denaro”. Negli ultimi 60 anni, più di 500 consoli onorari di decine di Paesi sono stati incriminati o hanno avuto problemi con la legge, spesso abusando di una posizione poco trasparente. Nove di loro sono stati collegati a gruppi terroristici, 26 sono stati coinvolti in casi di traffico di droga e 17 sono stati sanzionati da ...