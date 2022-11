Trump si ricandida alla presidenza degli Stati Uniti | “Sono una vittima Con me l’America tornerà grande“

Leggi su tpi

(Di mercoledì 16 novembre 2022) A due anni dsconfitta contro Joe Biden, Donaldha annunciato la sua candidatura. “Per renderedi nuovoe gloriosa, stasera annuncio la mia candidatura”, ha detto l’ex presidente 76enne da Mar-a-Lago, il suo resort di Palm Beach, in Florida. L’annuncio, più volte rimandato, arriva mentre è ancora in corso lo spoglio delle elezioni di midterm, in cui il partito repubblicano ha riportato un risultato ben al di sotto delle aspettative. La sconfitta di molti candidati sostenuti dain elezioni chiave ha spinto una parte del partito ...