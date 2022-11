Trump sfida la storia | solo un presidente è tornato alla Casa Bianca dopo la sconfitta

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – Nel candidarsi nuovamenteaver fallito la rielezione nel 2020, Donaldpunta ad entrare nella, con un’impresa finora riuscitaad un, Stephen Grover Cleveland,democratico eletto nel 1884, poi sconfitto nel 1888 e poi rieletto nel 1892. Non sono invece di buon auspicio gli esempi di altri presidenti, anche più famosi, che nonnon sono riusciti ad essere eletti, ma non hanno neanche ottenuto la loro nomination. Come Theodore Roosevelt che,essere stato per due mandatitra il 1901 e il 1909, tentò senza successo di ottenere la nomination repubblicana ...