Trump annuncia la sua candidatura per il 2024 e spiazza i suoi rivali repubblicani "traditori"

I numerosi problemi diUn ex presidente con carichi penali pendenti in corso che si ricandida non si è mai visto in due secoli e mezzo di storia americana. Un ex presidente già sconfitto una ...#WATCH - Donald: 'In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.'#TrumpAnnouncement #Trump2024 pic.twitter.com/BEH2ZCypvh - El ...Con uno sfondo di bandiere americane e tra i soliti cori «Usa, Usa», Donald Trump ha annunciato ufficialmente la sua terza ricandidatura alla Casa Bianca con un discorso di ...L'ex presidente statunitense Donald #Trump annuncia una nuova candidatura per le #elezioni del 2024 sui canti dei suoi sostenitori. #USA ...