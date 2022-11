Traffico Roma del 16-11-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord si rallenta sulla via Salaria e Flaminia rispettivamente dalla motorizzazione alla tangenziale e dal raccordo a via dei due punti trafficata anche via Cassia dalla Storta la Giustiniana e la raccordo a via dei Due Pontiè colonnato sull’intero percorso Urbano della A24 dalla raccordo alla tangenziale verso il centro in tangenziale rallentamenti tra Batteria Nomentana a via Salaria verso lo stadio ingressosi rallenta anche sulla via Aurelia da via del Casal Lumbroso a via della Stazione Aurelia poi sulla via Pontina da Castelno a Castel di Decima e sulla via Appia dall’aeroporto di Ciampino alla raccordo anulare raccordo anulare si sta in coda in carreggiata interna tra Casilina e Appia per i dettagli di queste di altre notizie ...