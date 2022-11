Tommaso Zorzi | il video post circoncisione scatena le polemiche

Ricoverato in ospedale In un video pubblicato su Instagram,ha annunciato ai fan il buon esito dell'intervento di circoncisione al quale si è sottoposto proprio in queste ore. ' ...Il famoso influencer, nelle scorse ore ha fatto sapere come è andato l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto oggi. L'ex gieffino ha esternato la sua gioia sui social tramite un post condiviso nel suo ...Uno scatto poco prima di entrare in sala operatoria, con tanto di camice e cuffietta, poi l’aggiornamento per i suoi fan, non appena si è ...L'annuncio dell'ex gieffino: "Sono finalmente circoncisivo. E' andato tutto bene" Il famoso influencer Tommaso Zorzi, nelle scorse ore ha fatto sapere ...