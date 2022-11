(Di mercoledì 16 novembre 2022) Al termine della prima parte di campionato mister Lucianosi gode il meritato riposo. La cavalcata che ha fatto ilregala un’atmosfera di festa che il tecnico toscano vuole godersi e che i napoletani vogliono condividere con i protagonisti di questo emozionante percorso. La squadra partenopea, infatti, primeggia in campionato a +8 sul Milan ed è passata alla fase successiva di Champions League da prima nel girone. Un percorso fin qui perfetto, che consente ai tifosi di vivere in estrema serenità questi due lunghi mesi di sosta.(Getty Images)e i tifosi: foto e autografi alNei giorni scorsi Lucianosi è recato alnella pizzeria Gorizia e non ha mancato di rendersi ...

Spazio Napoli

TIFO E INFORMAZIONE - L'affidarsi ad un giornalista "tifoso", da partepubblico, è solo una ... Occorre un argine alla deriva "" dell'informazione. Abbassare i toni farebbe bene alla categoria,...- Le piaceva la musica rock ed era unaBologna. Clicca qui per iscriverti alla Newsletter Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook Clicca qui per entrare nel nostro gruppo Clicca ... Tifosa del Napoli paga il pranzo a Spalletti: reazione a sorpresa in un ristorante del Vomero (ANSA) - DOHA, 16 NOV - I tifosi che non desiderano andare in Qatar o addirittura seguire i Mondiali del 2022 hanno "ragione" se queste sono le loro convinzioni: così il ct dell'Olanda, Louis van Gaal ...Il Questore di Catania Vito Calvino ha emesso la misura di prevenzione del D.A.Spo. Sportivo, nei confronti di un 26enne, poiché in occasione dell'incontro di calcio Paternò-Licata, valevole per il ca ...