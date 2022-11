“Tifo Milan | vorrei Broja in rossonero” | parla Armand Duka Albania

TUTTO mercato WEB

... accanto a uno scudetto marchiato ACe al logo della Curva Sud, culla delrossonero più acceso. Che il brandavesse ampio respiro internazionale, Cardinale lo sapeva già… ma ...Edy Reja è pronto a sfidare in amichevole l'Italia : "Quando non gioca contro l'Albania,per l'Italia. Domani, no: sarebbe contro i miei interessi. Sarebbe straordinario un 3 - 3 o un ...al... TMW - Il numero uno del calcio albanese: "Tifo Milan. Mi piacerebbe vedere Broja in rossonero" Il numero uno di RedBird, il fondo che dall’estate scorsa controlla il club rossonero, è stato accolto davanti a un hotel da un suv che sulla portiera destra aveva uno scudetto marchiato AC Milan e il ...(fcinter1908) Edy Reja e un retroscena di mercato legato al nome di Armando Broja, attaccante del Chelsea cercato la scorsa estate da diversi club italiani TuttoNapoli.net (Tutto Napoli) Tmw Il numero ...