Terremoto | Marche | scossa 3 2 davanti costa anconetana

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Unasismica di magnitudo 3.2 si è registrata in mare a 4 km di profondità, secondo le rilevazione dell'Ingv,allaalle 9.57. L'episodio sismico comunque non è stato ...

...intanto le verifiche dei vigili del fuoco sugli edifici pubblici e privati in seguito al... Nellesono 49, a questa mattina, gli edifici dichiarati inagibili dai vigili del fuoco (sei ...... scossa M 3.2 nelle, prosegue lo sciame sismico L' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa didi magnitudo 3.2 nelle, alle ore 9:57 della ...ANCONA - Una scossa sismica di magnitudo 3.2 si è registrata in mare a 4 km di profondità, secondo le dati dell'Ingv, davanti alla costa anconetana alle 9.57 di oggi ...Una scossa sismica di magnitudo 3.2 si è registrata in mare a 4 km di profondità, secondo le rilevazione dell'Ingv, davanti alla costa anconetana alle 9.57. (ANSA) ...