Terremoto | l’Italia torna a tremare | magnitudo ed epicentro

Leggi su chenews

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ancora una volta è stato registrato ilnel nostro paese. Una scossa ha colpito una delle zone più sismiche del nostro paese: ecco tutti i dettagli e com’è la situazione aggiornata da INGV. Gli eventi sismici nel nostro paese in questi ultimi giorni ci ricordano quanto sia sismicamente attiva la penisola. La sua storia di movimenti tellurici è così ampia e consistente che può essere paragonata ai più catastrofici terremoti che si siano mai verificati nel mondo. Questa volta il sisma ha colpito la zona centrale: la notizia è stata data in tempo reale dai sismografi della sala sismica della capitale. fonte foto: CanvaQuando c’è un evento sismico, tanti sono gli esperti che salgono in cattedra per spiegare la situazione a chi è neofita. Molti di loro hanno rivelato che alcuni terremoti abbiano influenzato tutto in Italia. Parliamo soprattutto ...