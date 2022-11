Agenzia ANSA

Aumenta il numero di edifici inagibili a seguito delle forti scosse diregistrate nelle Marche il 9 novembre e del successivo sciame sismico. Nel pomeriggio i vigili del fuoco di Fano hanno dichiarato inagibile anche una villetta a Ferriano Sant'Angelo di Fano (...Mentre i principali listini europei sono tutti in rosso: Francofortelo 0,23%, Londra lo 0,37%. Sul mercato si guarda anche ildelle criptovalute dopo che Binance ha annullato i suoi ... Terremoto: cede angolo villetta a Fano, inagibile - Marche Aumenta il numero di edifici inagibili a seguito delle forti scosse di terremoto registrate nelle Marche il 9 novembre e del successivo sciame sismico. (ANSA) ...Non c’è pace sul Calvario di Casamicciola Terme. La strada che collega la parte bassa a quella alta del paese torna a cedere. Piove, la piaga dei dissesti stradali si palesa in tutta la sua evidente g ...