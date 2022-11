Terra Amara Anticipazioni dal 21 al 26 novembre 2022 | Mujgan conquista Yilmaz e lui chiude con Zuleyha!

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap turca, in onda dal 21 al 26 novembre 2022 su Canale 5 , a partire dalle 14.10 . Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana : Puntata in onda Lunedì 21 novembre 2022 Fekeli ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 novembre 2022 , alle 14.10 , Yilmaz fa recapitare un pacco a sorpresa a Demir . Intanto, in paese è appena giunta la dottoressa Mujgan , la ...Scopri tutto quello che bisogna sapere sulla vita privata di Ugur Günes: chi è l'attore che interpreta Yilmaz in Terra AmaraLe Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 17 novembre 2022 su Canale 5 rivelano che Yilmaz si prende gioco di Demir. Nel mentre, a Cukurova arriva Mujgan... e Gaffur ha dei dubbi s ...